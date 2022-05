Addio a Enzo Robutti, caratterista dal Derby a Pierino al Padrino III: il ricordo dei colleghi (Di giovedì 5 maggio 2022) È morto Enzo Robutti, celebre caratterista del cinema italiano, passato dai Taviani a Dino Risi, da Monicelli a Festa Campanile a Fellini, dal terzo Padrino di Coppola a commissario con Banfi e professore con Pierino Si è spento a marzo scorso all’età di 88 anni Enzo Robutti, attore, cabarettista e doppiatore. Viveva da tempo in una casa di riposo, e solo a distanza di due mesi i figli hanno deciso di diffondere la notizia della sua scomparsa. Personaggio al di fuori dall’ordinario è stato un attore poliedrico, riconosciuto dal pubblico per i suoi ruoli di caratterista nei film della commedia italiana dagli anni ’70. Tra i grandi pionieri e innovatori del cabaret in Italia, la sua comicità, eccessiva per mimica e padronanza nell’interpretazione dei ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) È morto, celebredel cinema italiano, passato dai Taviani a Dino Risi, da Monicelli a Festa Campanile a Fellini, dal terzodi Coppola a commissario con Banfi e professore conSi è spento a marzo scorso all’età di 88 anni, attore, cabarettista e doppiatore. Viveva da tempo in una casa di riposo, e solo a distanza di due mesi i figli hanno deciso di diffondere la notizia della sua scomparsa. Personaggio al di fuori dall’ordinario è stato un attore poliedrico, riconosciuto dal pubblico per i suoi ruoli dinei film della commedia italiana dagli anni ’70. Tra i grandi pionieri e innovatori del cabaret in Italia, la sua comicità, eccessiva per mimica e padronanza nell’interpretazione dei ...

anto_galli4 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Napoli,addio a Enzo 'il parrucchiere': ucciso da un infarto. Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista.… - BMussatti : RT @11Giuliano: Altra vittima: Napoli,addio a Enzo 'il parrucchiere': ucciso da un infarto. Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista.… - NonnaMaria15 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Napoli,addio a Enzo 'il parrucchiere': ucciso da un infarto. Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista.… - ruttodibosco : RT @11Giuliano: Altra vittima: Napoli,addio a Enzo 'il parrucchiere': ucciso da un infarto. Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista.… - febo287 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Napoli,addio a Enzo 'il parrucchiere': ucciso da un infarto. Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista.… -