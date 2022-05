Vittorio Feltri, al Sud ci sono più disoccupati che in tutta Europa? Le colpe della politica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alcuni giornali ci informano che nel Sud italiano ci sono più disoccupati che nel resto d'Europa. Lo provano le statistiche. Io, un paio di anni fa, durante il programma televisivo di Mario Giordano, affermai senza alcuna acrimonia che gran parte del Meridione è inferiore al Nord, dove per "inferiore" intendevo ovviamente riferirmi non certo al cervello di chi è nato sotto Roma, bensì alla organizzazione economica e sociale. Un problema questo che non avevo inventato io per denigrare i cosiddetti "terroni", ma che vari valenti meridionalisti avevano esaminato in un remoto e anche recente passato. Non so perché mi viene in mente Corrado Alvaro, grande scrittore che analizzò in modo mirabile la situazione calabrese. Rammento il titolo di un suo capolavoro: «Gente d'Aspromonte». Chi non lo ha letto si appresti a farlo. Oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alcuni giornali ci informano che nel Sud italiano cipiùche nel resto d'. Lo provano le statistiche. Io, un paio di anni fa, durante il programma televisivo di Mario Giordano, affermai senza alcuna acrimonia che gran parte del Meridione è inferiore al Nord, dove per "inferiore" intendevo ovviamente riferirmi non certo al cervello di chi è nato sotto Roma, bensì alla organizzazione economica e sociale. Un problema questo che non avevo inventato io per denigrare i cosiddetti "terroni", ma che vari valenti meridionalisti avevano esaminato in un remoto e anche recente passato. Non so perché mi viene in mente Corrado Alvaro, grande scrittore che analizzò in modo mirabile la situazione calabrese. Rammento il titolo di un suo capolavoro: «Gente d'Aspromonte». Chi non lo ha letto si appresti a farlo. Oggi ...

