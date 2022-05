“Via l’obbligo delle mascherine in cinema e teatri”. La Camera approva l’ordine del giorno di FdI (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Ora sia rimosso l’obbligo di mascherine nei teatri, nei cinema e nei luoghi della cultura. E’ un indirizzo del Parlamento a cui il governo deve dare immediata attuazione, in base ai dati epidemiologici”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura, alla Camera, Federico Mollicone, commenta l’approvazione dell’ordine del giorno a sua firma per la rimozione, prima del 15 giugno, dell’obbligo di mascherine nei luoghi della cultura. “Un divieto che punisce la filiera culturale, di cui si stanno accorgendo anche gli stessi esponenti della maggioranza di governo nazionale, che però lo hanno votato in Consiglio dei ministri, assurdo divieto già denunciato da noi per primi”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Ora sia rimossodinei, neie nei luoghi della cultura. E’ un indirizzo del Parlamento a cui il governo deve dare immediata attuazione, in base ai dati epidemiologici”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura, alla, Federico Mollicone, commenta l’zione deldela sua firma per la rimozione, prima del 15 giugno, deldinei luoghi della cultura. “Un divieto che punisce la filiera culturale, di cui si stanno accorgendo anche gli stessi esponenti della maggioranza di governo nazionale, che però lo hanno votato in Consiglio dei ministri, assurdo divieto già denunciato da noi per primi”. LEGGI ...

