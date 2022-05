Una Vita Anticipazioni, Puntate 9-13 Maggio 2022: Soledad Prepara un Attentato! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 9 al 13 Maggio 2022: Soledad va a trovare in carcere Fausto e si lascia convincere a compiere un attentato nel quartiere. Gli anarchici controllano i Palacios… Ad Una Vita, nel corso della settimana dal 9 al 13 Maggio 2022, tra le altre cose ci sarà anche Soledad al centro dell’attenzione. Quest’ultima, infatti, deciderà di cedere alle richieste di Fausto e inizierà a Preparare un attentato anarchico insieme a lui. Si parlerà anche degli Olmedo, che sembreranno essere molto a rischio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti? Aurelio giura ad Anabel che l’aggressione ai ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 4 maggio 2022)Una, tramadal 9 al 13va a trovare in carcere Fausto e si lascia convincere a compiere un attentato nel quartiere. Gli anarchici controllano i Palacios… Ad Una, nel corso della settimana dal 9 al 13, tra le altre cose ci sarà ancheal centro dell’attenzione. Quest’ultima, infatti, deciderà di cedere alle richieste di Fausto e inizierà are un attentato anarchico insieme a lui. Si parlerà anche degli Olmedo, che sembreranno essere molto a rischio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti? Aurelio giura ad Anabel che l’aggressione ai ...

