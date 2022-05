Ultime Notizie Roma del 04-05-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio altri 20 corpi sono stati trovati nei villaggi liberati dall’occupazione dell’esercito Russo nella regione di Kiev e sarei così a 1235 numero dei cadaveri di Civili recuperati che martedì erano 1102 l’ho riferito il capo della polizia della zona di Chieve andrà in habit o la maggior parte delle persone era di borodyanka e dei villaggi vicini e gli insegnamenti di vi scorda spiegato la maggior parte di loro è morta a causa di armi leggere in Ucraina si è arrivati al settantesimo giorno di guerra Putin una telefonata con il presidente francese Macron dice che il Cremlino è aperto al dialogo con chi e intanto La Bielorussia ha dato il via esercitazione lampo dei letti in un video prometto e continuiamo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mario Poli dalla ...