Ultime Notizie – Google | “Rimossi 3 | 4 miliardi di annunci pubblicitari ingannevoli nel 2021”

Continua l'impegno di Google contro la pubblicità ingannevole. Il colosso del web ha infatti rimosso nel 2021 oltre 3,4 miliardi di annunci che violavano le policy Google. Stando all'Ads Safety Report 2021, Google ha inoltre limitato oltre 5,7 miliardi di annunci e sospeso oltre 5,6 milioni di account di inserzionisti. Google ha anche bloccato la pubblicazione di annunci su oltre 1,7 miliardi di pagine di publisher e su 63.000 siti di publisher con violazioni pervasive o eclatanti. Scott Spencer Vp of Product Management, Ads Privacy and Safety di Google, ha spiegato che "la sicurezza delle persone è la nostra priorità quando prendiamo decisioni riguardanti gli ...

