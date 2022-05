Ue | Mattarella | ' necessarie sovranità tecnologica e autonomia strategica'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Braga, 4 mag. (Adnkronos) - È mia convinzione sempre più forte che occorre accelerare verso il raggiungimento di una 'europea' anche per quanto riguarda il campo tecnologico. La crisi della pandemia e la crisi prodotta dalla guerra ci dicono quanto sia fondamentale la cooperazione. Dall'innovazione dipendono la nostra capacità di competere e quella di garantire ai nostri concittadini una solida cornice di sicurezza. È essenziale che l'Unione europea si doti di". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec.

