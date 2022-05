Tentato omicidio a Centocelle: litiga con il coinquilino e lo pugnala al cuore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima una lite furiosa, scatenata per futili motivi legati a problemi di convivenza, poi la violenza e il tragico epilogo. La decisione di afferrare il pugnale e di ferire gravemente il coinquilino, un cittadino egiziano di 55 anni. È successo nella serata di ieri, in un appartamento di via dei Castani: è qui, in zona Centocelle, che un uomo italiano di 53 anni ha aggredito l’egiziano, con il quale condivideva l’abitazione. La lite furibonda tra coinquilini e la pugnalata Prima la segnalazione giunta al 112, poi l’arrivo dei militari nell’appartamento. Qui, dopo una furibonda lite, l’italiano avrebbe afferrato il pugnale e ferito gravemente il coinquilino, colpendolo al petto. Subito dopo il terribile gesto, il presunto autore avrebbe Tentato di fuggire, di far perdere le proprie tracce, ma è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima una lite furiosa, scatenata per futili motivi legati a problemi di convivenza, poi la violenza e il tragico epilogo. La decisione di afferrare il pugnale e di ferire gravemente il, un cittadino egiziano di 55 anni. È successo nella serata di ieri, in un appartamento di via dei Castani: è qui, in zona, che un uomo italiano di 53 anni ha aggredito l’egiziano, con il quale condivideva l’abitazione. La lite furibonda tra coinquilini e lata Prima la segnalazione giunta al 112, poi l’arrivo dei militari nell’appartamento. Qui, dopo una furibonda lite, l’italiano avrebbe afferrato il pugnale e ferito gravemente il, colpendolo al petto. Subito dopo il terribile gesto, il presunto autore avrebbedi fuggire, di far perdere le proprie tracce, ma è stato ...

ilfaroonline : Latina, spari in via Londra: fermato un 28enne accusato di tentato omicidio - grecale66 : RT @AxlGuidato: Obbligo vaccinale. Magistrati tedeschi: è tentato omicidio - European Consumers - CorriereCitta : Tentato omicidio a Centocelle: litiga con il coinquilino e lo pugnala al cuore - TeslaredB : RT @AxlGuidato: Obbligo vaccinale. Magistrati tedeschi: è tentato omicidio - European Consumers - Affaritaliani : Macerata, bimba cade dal terzo piano: fermata la madre per tentato omicidio -