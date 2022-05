Successo di pubblico negli spazi antistanti il Masuccio Salernitano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Accessi e visite oltre le previsioni nello scorso weekend per il primo Open Day nazionale, alla Lega Navale Italiana di Salerno. Un pubblico numeroso ha partecipato alla tre giorni di attività negli spazi dell’associazione al Porto Masuccio Salernitano, in pieno centro cittadino. Persone di tutte le età hanno potuto cimentarsi nelle pratiche sportive promosse dalla Lega Navale: vela, canoa, canottaggio, pesca sportiva e trekking hanno attratto i visitatori che così hanno potuto prendere contatto con una realtà aperta e disponibile per tutti. In particolare, i più giovani hanno avuto l’occasione di conoscere e provare gli sport nautici, per verificare le proprie attitudini ed il proprio interesse. “Abbiamo potuto constatare – commenta il presidente della Lega Navale (sezione di Salerno) Fabrizio Marotta ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Accessi e visite oltre le previsioni nello scorso weekend per il primo Open Day nazionale, alla Lega Navale Italiana di Salerno. Unnumeroso ha partecipato alla tre giorni di attivitàdell’associazione al Porto, in pieno centro cittadino. Persone di tutte le età hanno potuto cimentarsi nelle pratiche sportive promosse dalla Lega Navale: vela, canoa, canottaggio, pesca sportiva e trekking hanno attratto i visitatori che così hanno potuto prendere contatto con una realtà aperta e disponibile per tutti. In particolare, i più giovani hanno avuto l’occasione di conoscere e provare gli sport nautici, per verificare le proprie attitudini ed il proprio interesse. “Abbiamo potuto constatare – commenta il presidente della Lega Navale (sezione di Salerno) Fabrizio Marotta ...

