Sardegna: Consiglio regionale, audizioni sui ritardi nei pagamenti destinati all'agricoltura (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cagliari, 4 mag. (Adnkronos) - Ciclo di audizioni ieri in commissione Attività produttive sui ritardi nelle procedure e nei pagamenti destinati all'agricoltura, una riunione alla quale hanno partecipato i responsabili dell'assessorato dell'agricoltura e delle Agenzie Argea e Laore ed i rappresentanti della categoria: Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia. I problemi più complessi della struttura tecnica regionale, hanno sottolineato i responsabili dell'Assessorato e delle Agenzie, sono quelli della carenza di personale (che non può essere risolta senza la modifica della c.d. "capacità assunzionale") e di figure specialistiche, dei sistemi informativi, e delle nuove funzioni assegnate alla Regione dopo l'attribuzione ad Argea della qualifica di ...

