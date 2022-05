Promozione Cremonese, Braida: «Possibilità si sono ridotte, calcio imprevedibile» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il dirigente della Cremonese Braida ha parlato della possibile Promozione in Serie A della squadra grigiorossa Ariedo Braida, consulente strategico della Cremonese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibile Promozione in Serie A della squadra grigiorossa. Possibilità ridotte – «Abbiamo ancora qualche Possibilità, anche se si sono ridotte. Il calcio è imprevedibile. Restiamo concentrati e non lasciamo nulla d’intentato. Purtroppo non dipende solo da noi, adesso, ma cerchiamo di fare il nostro dovere a Como e poi vediamo. Almeno dobbiamo cercare di mantenere questo terzo posto». PRESSIONE – «La pressione s’è fatta sentire, e nel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il dirigente dellaha parlato della possibilein Serie A della squadra grigiorossa Ariedo, consulente strategico della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilein Serie A della squadra grigiorossa.– «Abbiamo ancora qualche, anche se si. Il. Restiamo concentrati e non lasciamo nulla d’intentato. Purtroppo non dipende solo da noi, adesso, ma cerchiamo di fare il nostro dovere a Como e poi vediamo. Almeno dobbiamo cercare di mantenere questo terzo posto». PRESSIONE – «La pressione s’è fatta sentire, e nel ...

