Pessina | “Abbiamo riscontrato una serie di infortuni ed un lieve calo Fisicamente sto bene”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni durante la live su Twitch del canale DAZN, di seguito le dichiarazioni del centrocampista orobico. “avuto un leggeroe dobbiamo riconoscerlo – spiega il Campione d’Europa -,per la prima voltaa livello globale unadiche ci hanno decisamente condizionati e noncomunque trovato dei perchè giustificassero così tanti intoppi fisici. Oltre a questo, se aggiungiamo i tanti impegni ravvicinati chesostenuto, sicuramente il cammino dell’Atalanta di quest’anno non è stato come quelli precedenti. La mia condizione? Stoe sono a disposizione nel dare il mio contributo in questo rush finale”. LA CLASSIFICA – ...

Le dichiarazioni di Pessina: 'L'Atalanta ha riscontrato un calo dovuto principalmente ai troppi infortuni che, uniti ai tanti impegni ravvicinati che abbiamo sostenuto, hanno portato qualche fatica in ... Come spesso succede si incontrano difficoltà, abbiamo avuto un leggero calo e non siamo ancora riusciti a capire il perché." In realtà lo stesso Pessina attribuisce la frenata nerazzurra alle troppe ... "Noi abbiamo avuto un leggero calo, è sotto gli occhi di tutti, ma tante altre squadre sono cresciute": parla Matteo Pessina Ai microfoni del canale Twitch di DAZN ha parlato Matteo Pessina, con un ...