Per fermare la guerra in Ucraina ora l’Ue “propone un bando al petrolio” della Russia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles – La Commissione europea “propone un bando al petrolio” della Russia. “Sarà un completo divieto di importazione di tutto il petrolio russo, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato”. Ad affermarlo la presidente Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “Sarà un “phase out”, un’uscita graduale, condotto “in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di assicurarci rotte di fornitura alternative e di minimizzare l’impatto sui mercati globali”, ha aggiunto. “Per questo – ha continuato la presidente – termineremo la fornitura di petrolio greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro fine anno. In questo modo, massimizziamo la pressione sulla Russia, minimizzando ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles – La Commissione europea “unal. “Sarà un completo divieto di importazione di tutto ilrusso, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato”. Ad affermarlo la presidente Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “Sarà un “phase out”, un’uscita graduale, condotto “in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di assicurarci rotte di fornitura alternative e di minimizzare l’impatto sui mercati globali”, ha aggiunto. “Per questo – ha continuato la presidente – termineremo la fornitura digreggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro fine anno. In questo modo, massimizziamo la pressione sulla, minimizzando ...

