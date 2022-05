Pedopornografia: Polizia postale, 'fascia più a rischio è quella tra i 10 e i 13 anni' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - La fascia di età più colpita è quella preadolescenziale, con un'età compresa tra i 10 e i 13 anni, che nel 2021 ha fatto registrare 306 vittime di adescamento online, quasi il 60% di tutti i 531 minori approcciati sul web dai groomer, nonostante ai minori di 13 anni non sia consentito l'accesso ai social network. E' quanto emerge dal dossier 'L'abuso sessuale online in danno dei minori', a cura del Centro Nazionale per il contrasto alla Pedopornografia online (Cncpo) del Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni di Roma con la collaborazione di Save the Children. Il genere non incide sui livelli di rischio: maschi e femmine sono pressoché in egual misura al centro di casi di adescamento online intercettati dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Ladi età più colpita èpreadolescenziale, con un'età compresa tra i 10 e i 13, che nel 2021 ha fatto registrare 306 vittime di adescamento online, quasi il 60% di tutti i 531 minori approcciati sul web dai groomer, nonostante ai minori di 13non sia consentito l'accesso ai social network. E' quanto emerge dal dossier 'L'abuso sessuale online in danno dei minori', a cura del Centro Nazionale per il contrasto allaonline (Cncpo) del Servizio die delle Comunicazioni di Roma con la collaborazione di Save the Children. Il genere non incide sui livelli di: maschi e femmine sono pressoché in egual misura al centro di casi di adescamento online intercettati dalla ...

