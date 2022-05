Ostia, il buttafuori non le fa entrare nel locale: “Siete troppo vestite e poco sexy” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ostia – troppo vestite e poco sexy. Per questo motivo ad alcune ragazze sarebbe stato impedito l’accesso a un noto locale sul lungomare di Ostia. Il fatto, avvenuto nel pomeriggio del 1 maggio, è stato denunciato sui social dalla mamma di una delle giovani protagoniste della triste vicenda. “Un gruppo di ragazzi tra i 21 e 23 anni, alcuni del luogo altri provenienti da altri quartieri romani si sono trovati respinti perché non avevano i requisiti fisici?! Per bere un aperitivo quali qualità fisiche necessitano?! Lo trovo vergognoso, umiliante e discriminante da parte del gestore di questo locale un tale comportamento!”, ha scritto Daniela Falcone sul suo account. “Solo perché non sei alta abbastanza, non hai una taglia di reggiseno notevole o perché ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022). Per questo motivo ad alcune ragazze sarebbe stato impedito l’accesso a un notosul lungomare di. Il fatto, avvenuto nel pomeriggio del 1 maggio, è stato denunciato sui social dalla mamma di una delle giovani protagoniste della triste vicenda. “Un gruppo di ragazzi tra i 21 e 23 anni, alcuni del luogo altri provenienti da altri quartieri romani si sono trovati respinti perché non avevano i requisiti fisici?! Per bere un aperitivo quali qualità fisiche necessitano?! Lo trovo vergognoso, umiliante e discriminante da parte del gestore di questoun tale comportamento!”, ha scritto Daniela Falcone sul suo account. “Solo perché non sei alta abbastanza, non hai una taglia di reggiseno notevole o perché ...

