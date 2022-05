Nuova variante covid potrebbe essere la causa dell'epatite nei bambini: l'allarme degli esperti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre dall'ospedale Bambino Gesù di Roma indicano che «non ci sono studi che confermano un legame dell'epatite nei bambini con il covid», da oltremanica arrivano... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre dall'ospedale Bambino Gesù di Roma indicano che «non ci sono studi che confermano un legameneicon il», da oltremanica arrivano...

Advertising

Adnkronos : #Covid e nuova variante, Pregliasco: 'Da #BillGates giusto richiamo'. - SkyTG24 : #Covid19, Gates: 'C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale' - IlarioDiGiovamb : RT @Frances37499136: @AStramezzi Dottore cosa pensa di ciò che Gates ha affermato e cioè che sta per arrivare una nuova variante più contag… - EnricoMasala1 : Nuova variante del famoso virus dello 0,23%... Ricciardi, ormai, anzichè annunciare varianti ci annuncia che Gates… - MauroRossi75 : @lumaca1067 @sbonaccini Si potrebbe creare un termovalorizzatore per bruciare tutti i vax scaduti per produrre ener… -