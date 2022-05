Musetti-Korda in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lorenzo Musetti incontrerà l’americano Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. Per l’azzurro è la quarta partita sul rosso della Caja Màgica dopo le due di qualificazione e la rimonta all’esordio contro il biellorusso Ivashka. Nel mirino c’è il terzo ottavo di finale consecutivo dopo i due raggiunti a Montecarlo e Barcellona. Adesso è il momento di alzare il livello. Anche la stagione su terra dello statunitense, infatti, è partita decisamente bene con gli ottavi di finale ottenuti nel Principato e la semifinale della scorsa settimana ad Estoril. Nella capitale spagnola, a ribadire il tutto, è arrivata anche una più che convincente vittoria in due set all’esordio contro il connazionale Opelka. L’incontro con Musetti si preannuncia molto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lorenzoincontrerà l’americano Sebastianal secondo turno deldi. Per l’azzurro è la quarta partita sul rosso della Caja Màgica dopo le due di qualificazione e la rimonta all’esordio contro il biellorusso Ivashka. Nel mirino c’è il terzo ottavo di finale consecutivo dopo i due raggiunti a Montecarlo e Barcellona. Adesso è il momento di alzare il livello. Anche la stagione su terra dello statunitense, infatti, è partita decisamente bene con gli ottavi di finale ottenuti nel Principato e la semifinale della scorsa settimana ad Estoril. Nella capitale spagnola, a ribadire il tutto, è arrivata anche una più che convincente vittoria in due set all’esordio contro il connazionale Opelka. L’incontro consi preannuncia molto ...

