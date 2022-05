Meghan Markle | l’annuncio è dei più tristi | per lei non c’è stato nulla da fare

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In seguito ai pessimi dati sugli abbonati Netflix ha cancellato anche la serie animata Pearl, realizzata da. La serie animata Pearl, realizzata da, è stata cancellata dalla programmazione di Netflix. Il taglio rientra nel tentativo della celebre piattaforma di streaming di far fronte al cospicuo calo di abbonati, registrato nell’ultimo periodo, che ha costretto Netflix a rivedere la sua offerta e ad operare una serie di cambiamenti (anche drastici). La serie Pearl, annunciata a luglio 2021, vedeva come protagonista una ragazza di 12 anni che veniva ispirata da varie donne che nel corso della storia hanno esercitato una certa influenza. Proprio grazie a queste ispirazioni, Pearl riesce a superare le sfide che la vita le pone davanti e anche a scoprire meglio sé stessa. La ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : I soprannomi di Meghan Markle svelano i retroscena dei suoi due anni da royal - Cicodecuba1 : Netflix cancella la serie tv di Meghan Markle - kopp_co : Le notizie affermano che Meghan Markle, il principe Harry 'desideroso' di essere part-time per i reali del Regno Un… - zazoomblog : Meghan Markle rinnega Harry: “Ho odiato tutto in ogni secondo” - #Meghan #Markle #rinnega #Harry: - VelvetMagIta : Meghan Markle si avvicina alla Casa Bianca: i dati nel nuovo sondaggio #VelvetMag #Velvet -

DiLei

... in sostanza colui che ha messo sotto contratto Joe Rogan , il principe Harry e, e gli Obama , lascerà amichevolmente Spotify, anche se resterà per alcuni mesi come consulente. Poco ...E a farne le spese, tra gli altri, è anche, attrice e duchessa del Sussex. La piattaforma di streaming aveva annunciato di aver annullato lo sviluppo di "Pearl", una serie animata ... Meghan Markle rinnega Harry: “Ho odiato tutto in ogni secondo” In seguito ai pessimi dati sugli abbonati Netflix ha cancellato anche la serie animata Pearl, realizzata da Meghan Markle. La serie animata Pearl, realizzata da Meghan Markle, è stata cancellata dalla ...il principe Harry e Meghan Markle, e gli Obama, lascerà amichevolmente Spotify, anche se resterà per alcuni mesi come consulente. Poco prima, l’AD di Gimlet Media, Lydia Polgreen, aveva ...