Maxifrode sull’olio d’oliva | irregolari 2 | 3 milioni di litri | quasi un terzo di quello controllato

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Hanno incrociato una serie di dati che riguardavano l’importazione dall’estero di bottiglie ed etichette con quelli che erano i dati delle produzioni di oliocustoditi nelle banche dati nazionali dell’Agricoltura, ed è così che i finanzieri del Nucleo Speciale Beni e Servizi e gli ispettori del Dipartimento Icqrf del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno scoperto unanazionale alimentare, l’ennesima, messa in atto da alcuni produttori, in qualche caso aziende molto note in Italia. I risultati dell’indagine che è andata a colpo sicuro – dunque non un controllo casuale ma mirato su alcuni produttori italiani di olio extravergine– ha accertato che il 27,2 per cento dei campioni prelevati è risultato irregolare. Si parla di 2.300.000di olio ...