Mascherine obbligatorie sul lavoro fino al 15 giugno, regole confermate al chiuso e all’aperto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le Mascherine restano obbligatorie sul lavoro, sia al chiuso sia all’aperto, fino al 15 giugno, come confermato dal vertice tra governo, sindacati e imprese di oggi 4 maggio sulla proroga del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro» stilato nell’aprile 2021. L’obbligo sarà valido solo nel settore privato «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro», tranne quanto l’attività lavorativa si svolge in modo individuale. Il protocollo riguarda il settore privato, mentre per quello pubblico si dovrà far riferimento alla circolare del ministero della Pubblica amministrazione diffusa dal ministro Renato Brunetta. Durante l’incontro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lerestanosul, sia alsiaal 15, come confermato dal vertice tra governo, sindacati e imprese di oggi 4 maggio sulla proroga del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di» stilato nell’aprile 2021. L’obbligo sarà valido solo nel settore privato «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di», tranne quanto l’attività lavorativa si svolge in modo individuale. Il protocollo riguarda il settore privato, mentre per quello pubblico si dovrà far riferimento alla circolare del ministero della Pubblica amministrazione diffusa dal ministro Renato Brunetta. Durante l’incontro ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Le mascherine rimarranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno, nel trasporto pubblico, nei cinema, nei… - AlexBazzaro : I nostri cinema in questi mesi di divieti demenziali hanno perso enormi incassi. Da domani tutto finisce, ma… - fanpage : #Mascherine obbligarie sul lavoro fino a giugno - DORIAN574664578 : RT @STOP_mascherine: ULTIME notizie #mascherine obbligatorie nei negozi e sul posto di lavoro fino a Giugno per salvare il Natale. Con Sp… -