Mascherine a lavoro, obbligo fino a giugno: confermato protocollo Covid (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Resta l’obbligo di mascherina al lavoro. Il governo ribadisce la linea della prudenza e conferma fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle Mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”. La decisione, a quanto si apprende, è arrivata oggi dal ministero del lavoro e dal ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Resta l’di mascherina al. Il governo ribadisce la linea della prudenza e confermaal 30prossimo, nei luoghi di, ilsulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021 che prevede, tra le altre cose, l’uso obbligatorio delle“in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all’aperto”. La decisione, a quanto si apprende, è arrivata oggi dal ministero dele dal ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria e le associazioni del mondo datoriale, e sarà formalizzata a breve in un ...

