Luciano Ligabue, due nuove date all'Arena di Verona: ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Luciano Ligabue a grande richiesta si aggiungono altre due date all'Arena di Verona: ecco tutti i dettagli A 9 anni di distanza dal suo ultimo concerto all'Arena di Verona, Luciano Ligabue torna live in uno dei luoghi simbolo della musica italiana. Agli appuntamenti già annunciati – il 27, 29 e 30 settembre – si aggiungono, a grande richiesta, due nuove imperdibili date in Arena l'1 e il 3 ottobre, come annunciato pochi minuti fa dallo stesso Ligabue in diretta ai microfoni di RTL 102.5. I biglietti per le nuove date in Arena saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani, giovedì 5

