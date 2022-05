Lory Del Santo tra due “fuochi”. Ecco cosa sta succedendo a L’Isola Dei Famosi 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La naufraga Lory Del Santo torna ad abbracciare il compagno Marco Cucolo, ma le polemiche non tardano ad arrivare Una settimana difficile per i naufraghi de L’Isola Dei Famosi 2022. Tra scontri, battibecchi e dissapori, Lory Del Santo riesce a spuntarla al tele voto flash e torna ad abbracciare il compagno trentenne Marco Cucolo. Sulla Playa, però, le polemiche non tardano ad arrivare! Nonostante non esistano più i gruppi e le fazioni, alla naufraga viene esplicitamente detto che deve schierarsi o da una parte o dall’altra. Lory non prende bene il suggerimento che le viene dato – quasi un’imposizione – e replica duramente confrontandosi con il compagno: “ma io non posso schierarmi, ci sarà qualcuno che a me piace di più e qualcuno che mi piace di meno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) La naufragaDeltorna ad abbracciare il compagno Marco Cucolo, ma le polemiche non tardano ad arrivare Una settimana difficile per i naufraghi deDei. Tra scontri, battibecchi e dissapori,Delriesce a spuntarla al tele voto flash e torna ad abbracciare il compagno trentenne Marco Cucolo. Sulla Playa, però, le polemiche non tardano ad arrivare! Nonostante non esistano più i gruppi e le fazioni, alla naufraga viene esplicitamente detto che deve schierarsi o da una parte o dall’altra.non prende bene il suggerimento che le viene dato – quasi un’imposizione – e replica duramente confrontandosi con il compagno: “ma io non posso schierarmi, ci sarà qualcuno che a me piace di più e qualcuno che mi piace di meno ...

