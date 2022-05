Advertising

Carlo Ancelotti, 62 anni, tecnico del Real Madrid: da allenatore ha vinto già tre Champions League, due al Milan ed una alla guida dei Blancos di Paolo Franci Anno 2006. Il Milan di Carlo Ancelotti, ...L'unica cosa che posso dire è che per andarebisogna muovere il c...! Dedico questo premio a mia moglie Maria Laura, la persona migliore che abbia conosciuto in vita mia. Poi ringrazio Toni ... Lo spettacolo va avanti, ma ballano gli altri Anno 2006. Il Milan di Carlo Ancelotti, sì proprio lui, parte per una straordinaria galoppata che culminerà con la Champions alzata in faccia al Liverpool. Re Carlo vince 2-1. Doppietta di Inzaghi.“Avanti un altro” è un programma che vive di contatto con ... sanitari abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco cercando di trasformarli in un momento di spettacolo tanto quanto le altre situazioni ...