LIVE Treviso-Olimpia Milano, Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Treviso-Olimpia Milano, recupero della diciassettesima giornata di Serie A di basket. La Nutribullet vuole provare a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita venerdì sera per 76-113 contro la capolista Virtus Bologna. I veneti cercano due punti che sarebbero di vitale importanza per provare a rientrare nella lotta serrata per l’ottavo posto che vale i playoff (attualmente Treviso ha 22 punti ed occupa la dodicesima posizione). L’Olimpia Milano invece si è già assicurata l’accesso alla post-season ed il secondo posto in graduatoria, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno a tutti, cari lettori di OA Sport! Benvenuti alladi, recupero della diciassettesima giornata diA di. La Nutribullet vuole provare a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita venerdì sera per 76-113 contro la capolista Virtus Bologna. I veneti cercano due punti che sarebbero di vitale importanza per provare a rientrare nella lotta serrata per l’ottavo posto che vale i playoff (attualmenteha 22 punti ed occupa la dodicesima posizione). L’invece si è già assicurata l’accesso alla post-season ed il secondo posto in graduatoria, con ...

