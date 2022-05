La Pupa e il Secchione, quanti soldi hanno vinto Maria Laura ed Edoardo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche La Pupa e il Secchione 2022 è arrivato all’ultima puntata. Martedì 3 maggio è infatti andata in onda la finale del programma condotto da Barbara D’Urso e dopo tanti colpi di scena, squalifiche e “sdoppiamenti” il pubblico ha finalmente scoperto i vincitori di questa edizione. E anche una proposta di matrimonio. A trionfare dopo ben 8 appuntamenti sono stati la Pupa Maria Laura De Vitis e il Secchione Edoardo Baietti. Una coppia, questa de La Pupa e il Secchione 2022 che ha avuto un percorso a dir poco particolare. Lei, che si è fatta conoscere inizialmente per la sua storia con Paolo Brosio, era stata accoppiata a Gianmarco Onestini. La Pupa e il Secchione 2022, quanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche Lae il2022 è arrivato all’ultima puntata. Martedì 3 maggio è infatti andata in onda la finale del programma condotto da Barbara D’Urso e dopo tanti colpi di scena, squalifiche e “sdoppiamenti” il pubblico ha finalmente scoperto i vincitori di questa edizione. E anche una proposta di matrimonio. A trionfare dopo ben 8 appuntamenti sono stati laDe Vitis e ilBaietti. Una coppia, questa de Lae il2022 che ha avuto un percorso a dir poco particolare. Lei, che si è fatta conoscere inizialmente per la sua storia con Paolo Brosio, era stata accoppiata a Gianmarco Onestini. Lae il2022,...

