La pupa e il secchione, Marialaura ed Edoardo vincitori: quanti soldi hanno vinto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Marialaura De Vitis ed Edoardo Baietti sono la coppia vincitrice de La pupa e il secchione Show. Aggiudicandosi la palma d'oro del reality show condotto da Barbara d'Urso nel 'bagno di cultura' finale,... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 maggio 2022)De Vitis edBaietti sono la coppia vincitrice de Lae ilShow. Aggiudicandosi la palma d'oro del reality show condotto da Barbara d'Urso nel 'bagno di cultura' finale,...

Advertising

carmelitadurso : Ho amato ogni Pupa e ogni Pupo, ogni Secchiona e ogni Secchione… A modo loro tutti hanno vissuto al meglio lo spiri… - carmelitadurso : Nella villa de #lapupaeilsecchioneshow è scoccato un vero bacio passionale tra una pupa e un secchione… Vi do un in… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 appuntamento con la semifinale de #LaPupaEilSecchioneShow condotto da @carmelitadurso… - dea_channel : il best of della puntata conclusiva de La Pupa e il secchione ???????????? VIDEO DISPONIBILE QUI????????… - 24Trends_Italia : 1. Antonio Capuano - 100mille+ 2. Dybala - 50mille+ 3. Lino Capolicchio - 50mille+ 4. Chi ha vinto La Pupa e il Sec… -