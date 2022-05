Ilary Blasi shock: gaffe clamorosa, poi succede di tutto (VIDEO) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di ieri, Ilary Blasi ha divertito il pubblico con una gaffe clamorosa. Ecco cos’è successo a L’Isola dei Famosi. Non è la prima volta che Ilary Blasi si lascia andare a gaffe clamorose in tv. Era già successo lo scorso anno quando al posto di dire Palapa spesso si è lasciata sfuggire patata. Anche nell’ ultima diretta è accaduto qualcosa di simile. La presentatrice ne ha detta un’altra davvero clamorosa che ha dato vita a un siparietto comico: “Niente ti scoreggi… scoraggia!”. gaffe in diretta a l’isola dei famosi – webQuesto si è lasciato sfuggire lei a proposito di Ilona Staller durante le descrizioni di rito dei personaggi che rischiano l’eliminazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di ieri,ha divertito il pubblico con una. Ecco cos’è successo a L’Isola dei Famosi. Non è la prima volta chesi lascia andare aclamorose in tv. Era già successo lo scorso anno quando al posto di dire Palapa spesso si è lasciata sfuggire patata. Anche nell’ ultima diretta è accaduto qualcosa di simile. La presentatrice ne ha detta un’altra davveroche ha dato vita a un siparietto comico: “Niente ti scoreggi… scoraggia!”.in diretta a l’isola dei famosi – webQuesto si è lasciato sfuggire lei a proposito di Ilona Staller durante le descrizioni di rito dei personaggi che rischiano l’eliminazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è ...

