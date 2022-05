Il gesto di Manuel che spegne le speranze di Lulù Selassiè: la principessa è ancora innamorata, lui no (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lulù Selassiè ha vissuto la sua favola nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma come abbiamo sempre sospettato, era una favola in cui il principe azzurro non si è mai presentato. I fan della coppia, hanno voluto forse illudersi che ci fosse un grande amore, ma come dice quella nota canzone, era solo un calesse. Manuel Bortuzzo, con la scelta di lasciare Lulù Selassiè con un comunicato stampa, ha dimostrato di non essere poi così legato alla principessa. Le storie nascono, le storie finiscono e in questo caso, il grande amore per cui tanti facevano il tifo, ci sembra parecchio chiaro, non sia mai esistito. Questa mattina, tutti i siti web, hanno ripreso le dichiarazioni della principessa, Lulù nella sua intervista per la rivista Chi si è raccontata senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha vissuto la sua favola nella casa del Grande Fratello VIP 6 ma come abbiamo sempre sospettato, era una favola in cui il principe azzurro non si è mai presentato. I fan della coppia, hanno voluto forse illudersi che ci fosse un grande amore, ma come dice quella nota canzone, era solo un calesse.Bortuzzo, con la scelta di lasciarecon un comunicato stampa, ha dimostrato di non essere poi così legato alla. Le storie nascono, le storie finiscono e in questo caso, il grande amore per cui tanti facevano il tifo, ci sembra parecchio chiaro, non sia mai esistito. Questa mattina, tutti i siti web, hanno ripreso le dichiarazioni dellanella sua intervista per la rivista Chi si è raccontata senza ...

