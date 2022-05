Il concerto choc | la band inneggia alle Br e oltraggia Aldo Moro

Advertising

ilGiornale.it

... l'ologramma della cantante virtuale a cui si riferisce l'articolo precedente, a un suo. ... https://www.youtube.com/watchv=jhl5afLEKdo STORIADAL REGNO UNITO: INSEMINAZIONE TRAMITE MARITO ...Lì vidi il primodella mia vita". Chi suonava "Un uomo alto come me; che però avevo ... il fatto che avesse scritto un romanzo da Feltrinelli, sequestrato per oscenità, fu uno. Scendeva ... Concerto choc per il Primo maggio: la band inneggia alle Br e oltraggia Aldo Moro Le loro rime evocano il passato buio degli Anni di piombo. Colpiscono duro, incitano alla violenza. Oltraggiano. Si rifanno all'immaginario della sinistra estrema, quella che non ha mai cambiato ...Ho indossato una t-shirt di un concerto degli Oasis. Si sfoga Bugo dopo che sui social qualcuno ha ipotizzato che avesse indossato una maglia con i colori della bandiera della Russia, durante il suo ...