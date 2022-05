I Pensionati CISL in aiuto dei giovani “per uscire dalla periferia del lavoro” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Maggio è il mese tradizionalmente dedicato al lavoro: il sindacato, con la Festa del Primo maggio intende portare al centro dell’attività del governo e delle autonomie locali, ma anche al centro della discussione politica e sociale, i temi della sicurezza, dei salari, dell’uguaglianza e dei diritti per ogni lavoratore. Maggio è anche il mese in cui vede luce il progetto con il quale i Pensionati CISL di Bergamo intendono farsi carico delle periferie del lavoro, delle difficoltà dei giovani a entrarci, ma anche a passare le forche caudine della precarietà, vittime di un sistema che fatica a assegnare a capacità, formazione e interesse il giusto inquadramento professionale. FNP CISL di Bergamo ha infatti messo a punto, insieme a FELSA e con il contribuito di CISL, il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Maggio è il mese tradizionalmente dedicato al: il sindacato, con la Festa del Primo maggio intende portare al centro dell’attività del governo e delle autonomie locali, ma anche al centro della discussione politica e sociale, i temi della sicurezza, dei salari, dell’uguaglianza e dei diritti per ogni lavoratore. Maggio è anche il mese in cui vede luce il progetto con il quale idi Bergamo intendono farsi carico delle periferie del, delle difficoltà deia entrarci, ma anche a passare le forche caudine della precarietà, vittime di un sistema che fatica a assegnare a capacità, formazione e interesse il giusto inquadramento professionale. FNPdi Bergamo ha infatti messo a punto, insieme a FELSA e con il contribuito di, il ...

