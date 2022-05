I Maggio: la nostra Storia, la nostra Rinascita (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di Alessia Potecchi* Il primo Maggio ci ha portato alle nostre riflessioni, ci ha portato indietro nel tempo alla Storia del movimento operaio, dei lavoratori, alle tante battaglie, alle tante conquiste, alle stagioni delle lotte sindacali e ancora al protagonismo dei lavoratori in momenti complessi e decisivi della Storia del nostro paese. Abbiamo celebrato il primo Maggio con il Covid che non è ancora sconfitto del tutto, ma con una guerra devastante, che ci ha ripiombati in una situazione drammatica dove siamo impegnati con l’Europa e le istituzioni internazionali per fermare le atrocità e restituire la pace al popolo ucraino. L’Europa sta portando avanti un’azione indispensabile e deve continuare in questa direzione, la sua unità è in questo momento fondamentale. L’Europa è il nostro baluardo, rappresenta il futuro ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Di Alessia Potecchi* Il primoci ha portato alle nostre riflessioni, ci ha portato indietro nel tempo alladel movimento operaio, dei lavoratori, alle tante battaglie, alle tante conquiste, alle stagioni delle lotte sindacali e ancora al protagonismo dei lavoratori in momenti complessi e decisivi delladel nostro paese. Abbiamo celebrato il primocon il Covid che non è ancora sconfitto del tutto, ma con una guerra devastante, che ci ha ripiombati in una situazione drammatica dove siamo impegnati con l’Europa e le istituzioni internazionali per fermare le atrocità e restituire la pace al popolo ucraino. L’Europa sta portando avanti un’azione indispensabile e deve continuare in questa direzione, la sua unità è in questo momento fondamentale. L’Europa è il nostro baluardo, rappresenta il futuro ...

