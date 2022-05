Gas russo, quando l'Italia diventerà autonoma? Da Algeri ai rigassificatori, la (lunga) road map sino al 2025 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un occhio alla guerra. Un altro al calendario. Per fare a meno dei 29 miliardi di metri cubi di gas russo importati ogni anno, l'Italia ha bisogno di tempo. Il piano del governo è pronto e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un occhio alla guerra. Un altro al calendario. Per fare a meno dei 29 miliardi di metri cubi di gasimportati ogni anno, l'ha bisogno di tempo. Il piano del governo è pronto e...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Non basta appoggiare le sanzioni. Bisogna darsi da fare per diventare indipendenti dal… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il #Cdm ha dato il via libera a numerose #liberalizzazioni, semplificazioni e riforme nelle… - marattin : Questa mattina a Rai News 24. La nostra proposta di legge per destinare davvero alla riduzione delle tasse ogni eur… - CPF02294951 : RT @AxlGuidato: Secondo i dati di gestori del gasdotto Yamal Europa l' Italia sta comprando quantitativi record di gas russo. Non è escluso… - Alfagamma28 : RT @IlariaBifarini: La Von der Leyen oltre al blocco di gas e carbone, propone l’embargo al petrolio russo entro sei mesi, come “sanzione c… -