ESCLUSIVA – Luca Nardi: “Felice di giocare le qualificazioni. Obiettivo 2022? Top 150” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sicuramente c’era pressione sin dall’inizio, non ho giocato bene in queste prequalificazioni. Ma sono Felice di poter giocare il Masters 1000, seppur non in tabellone principale. Si tratta comunque di un ottimo risultato”. A dirlo, in ESCLUSIVA a Sportface, è Luca Nardi. Il giovane tennista azzurro ha conquistato quest’oggi una wild card per le qualificazioni del Masters 1000 di Roma che cominceranno sabato. “giocare sul Pietrangeli è una sensazione bellissima, tra l’altro vincendo contro un giocatore come Cecchinato – ha proseguito Nardi – Spero di poter scendere in campo sul Pietrangeli anche nelle qualificazioni. Coach Francesco Sani? Il rapporto è quasi fraterno, parliamo di tutto e penso sia questo il segreto. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sicuramente c’era pressione sin dall’inizio, non ho giocato bene in queste pre. Ma sonodi poteril Masters 1000, seppur non in tabellone principale. Si tratta comunque di un ottimo risultato”. A dirlo, ina Sportface, è. Il giovane tennista azzurro ha conquistato quest’oggi una wild card per ledel Masters 1000 di Roma che cominceranno sabato. “sul Pietrangeli è una sensazione bellissima, tra l’altro vincendo contro un giocatore come Cecchinato – ha proseguito– Spero di poter scendere in campo sul Pietrangeli anche nelle. Coach Francesco Sani? Il rapporto è quasi fraterno, parliamo di tutto e penso sia questo il segreto. ...

