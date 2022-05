“È un inferno”: l’episodio incendia Real-City, succede al Bernabeu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Animi accesissimi al Bernabeu per questo Real Madrid-Manchester City fin dal primo minuto di gioco: ecco cos’è successo Primi minuti di gioco di un primo tempo in questa semifinale di ritorno in cui si percepisce quanto gli animi siano già accesissimi. Il risultato della gara di andata è assestato sul 4-3 a favore del Manchester Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Animi accesissimi alper questoMadrid-Manchesterfin dal primo minuto di gioco: ecco cos’è successo Primi minuti di gioco di un primo tempo in questa semifinale di ritorno in cui si percepisce quanto gli animi siano già accesissimi. Il risultato della gara di andata è assestato sul 4-3 a favore del Manchester Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FranceVianello : RT @LuigiMastro_: Oggi su @DomaniGiornale c'è l'episodio zero dell'inchiesta a puntate sulle carceri che sto realizzando con Isabella De Si… - davidegrandi63 : RT @LuigiMastro_: Oggi su @DomaniGiornale c'è l'episodio zero dell'inchiesta a puntate sulle carceri che sto realizzando con Isabella De Si… - kdc889 : @Cobretti_80 Un episodio del genere in Italia e succede l'inferno - stenky_stories : RT @LuigiMastro_: Oggi su @DomaniGiornale c'è l'episodio zero dell'inchiesta a puntate sulle carceri che sto realizzando con Isabella De Si… - AuraZacchi : RT @LuigiMastro_: Oggi su @DomaniGiornale c'è l'episodio zero dell'inchiesta a puntate sulle carceri che sto realizzando con Isabella De Si… -