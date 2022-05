È stata la mano di Dio è il Miglior Film ai David di Donatello 2022: Paolo Sorrentino e tutti i vincitori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il cinema italiano è tornato a festeggiare se stesso con una serata di gala in piena regola. In diretta da Cinecittà Carlo Conti e Drusilla Foer hanno fatto da padroni di casa per la 67esima edizione dei David di Donatello 2022. Per uno spettacolo che, spiace dirlo, non è stato all’altezza. Ed è un peccato, perché i Film che abbiamo visto quest’anno meritavano una festa più glamour. Sembra così difficile scrollarsi di dosso il retaggio del provincialismo che affligge il cinema nostrano. Per dire, sul palco sono continui i riferimenti al Festival di Sanremo (da Drusilla a Sabrina Ferilli). Giovanni Ralli ricorda la vittoria del suo primo Nastro d’Argento. Il leitmotive della serata è la difficoltà economica: delle sale, dei giovani attori mantenuti dai genitori. Affermazione, quest’ultima, che fa a pugni con la ... Leggi su amica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il cinema italiano è tornato a festeggiare se stesso con una serata di gala in piena regola. In diretta da Cinecittà Carlo Conti e Drusilla Foer hanno fatto da padroni di casa per la 67esima edizione deidi. Per uno spettacolo che, spiace dirlo, non è stato all’altezza. Ed è un peccato, perché iche abbiamo visto quest’anno meritavano una festa più glamour. Sembra così difficile scrollarsi di dosso il retaggio del provincialismo che affligge il cinema nostrano. Per dire, sul palco sono continui i riferimenti al Festival di Sanremo (da Drusilla a Sabrina Ferilli). Giovanni Ralli ricorda la vittoria del suo primo Nastro d’Argento. Il leitmotive della serata è la difficoltà economica: delle sale, dei giovani attori mantenuti dai genitori. Affermazione, quest’ultima, che fa a pugni con la ...

