“È meglio se non parlo”. Amici 21, Alessandra Celentano: nuove accuse a Veronica Peparini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Amici 21, il talent show va verso la conclusione. In gara sono rimasti solo 7 allievi pronti a darsi battaglia. Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex per la categoria canto; Serena Carella, Dario Schirone e Michele Esposito per la categoria ballo, dopo l’eliminazione di Nunzio. Nunzio che aveva voluto ringraziare tutti al momento dei saluti. Con una sorpresa: le prime belle parole le aveva spese per Alessandra Celentano, con la quale i rapporti non era stati proprio idilliaci. Nel dettaglio il ballerino di Amici 21 aveva detto: “È stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”. Alessandra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)21, il talent show va verso la conclusione. In gara sono rimasti solo 7 allievi pronti a darsi battaglia. Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex per la categoria canto; Serena Carella, Dario Schirone e Michele Esposito per la categoria ballo, dopo l’eliminazione di Nunzio. Nunzio che aveva voluto ringraziare tutti al momento dei saluti. Con una sorpresa: le prime belle parole le aveva spese per, con la quale i rapporti non era stati proprio idilliaci. Nel dettaglio il ballerino di21 aveva detto: “È stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo dargliela vinta. Mi ha messo in competizione con me stesso e per questo le sarò sempre grato”....

Advertising

CottarelliCPI : Non si può dire no a tutto senza pensare alle conseguenze. Sarebbe meglio ridurre, riusare e riciclare, ma al momen… - Piu_Europa : “Rispetto tanto Emma Bonino: non condivido le sue idee ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donn… - enpaonlus : Bamù, il gatto smarrito a Napoli, è stato fortunatamente ritrovato Felici per il piccolo Bamu’ ma non tutti i gatti… - mennieffe : @mathiassss__ infatti sarebbe meglio con jimmy (partendo dal pressuposto che non farei nessuno dei due per una ques… - Adropof_Blue : ehm non l’ho capita ma è meglio così -