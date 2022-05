(Di mercoledì 4 maggio 2022) Eco-X,. Stesse immagini, stesse domande ea cui nessuno riesce a dare risposta. Con buona pace di promesse sbandierate da più fronti su ciò che riguarda la bonifica del sito andato a fuoco, appestando l’aria con una maxi nube tossica fino a km e km di distanza, il 5 maggio 2017. Le uniche novità(le sveliamo in esclusiva), come comunicatoci dal Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, il dissequestro dell’area – con ciò che resta dell’impianto in mano al curatore fallimentare – e i (nuovi) costi della bonifica saliti a un totale, sempre secondo il Primo Cittadino, di circa sei milioni di euro. Un milione in più rispetto alla cifra circolata fino ad oggi. Soldi che nessuno, a quanto pare, ha, con il solo Comune che ha speso delle somme per la “messa in sicurezza” – i cui ...

Disastro Eco-X: cinque anni dopo i rifiuti (e gli interrogativi irrisolti) sono ancora tutti lì Domani allora, 5 maggio 2022, quinto anniversario del disastro, sul nostro sito e sul giornale cartaceo di maggio, in distribuzione in questi giorni, troverete un lungo speciale dedicato alla Eco-X ...