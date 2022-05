David di Donatello 2022, Paolo Sorrentino premia Antonio Capuano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Regista, autore e scenografo, ha ricevuto la statuetta Speciale dal regista di È stata la mano di Dio. Ottantadue anni, ha detto: «Non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Lo voglio dedicare alla mia ragazza che non c’è più», ha spiegato ricordando la moglie Willye, scomparsa un mese fa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 maggio 2022) Regista, autore e scenografo, ha ricevuto la statuetta Speciale dal regista di È stata la mano di Dio. Ottantadue anni, ha detto: «Non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Lo voglio dedicare alla mia ragazza che non c’è più», ha spiegato ricordando la moglie Willye, scomparsa un mese fa

