Da Torino a Venezia | 500 km in bici per la lotta contro i tumori del pancreas

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Pedalare per 500 km , da, lungo la ciclovia Aida (Alta Italia da attraversare) per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica, sensibilizzare l'opinione pubblica e ...

Advertising

salca74 : @AndreCardi @Gabbolo @Ergassia @germivo @Sebastiano73 @MMoretti24 @MdEroi @GiacomoGieda @giakka_torino @sehvabbe… - rosad24 : @AndreCardi @Gabbolo @Ergassia @germivo @Sebastiano73 @salca74 @MMoretti24 @MdEroi @GiacomoGieda @giakka_torino… - masafa75 : RT @pordenonelegge: #SalTo22: è il Friuli Venezia Giulia la regione ospite d’onore alla XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino! Parl… - regioneFVGit : RT @pordenonelegge: #SalTo22: è il Friuli Venezia Giulia la regione ospite d’onore alla XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino! Parl… - GiacomoGieda : @AndreCardi @Gabbolo @Ergassia @germivo @Sebastiano73 @salca74 @MMoretti24 @MdEroi @giakka_torino @sehvabbe… -

Agenzia ANSA

Pedalare per 500 km , da, lungo la ciclovia Aida (Alta Italia da attraversare) per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica, sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere attivamente i ...... matematica arrivata domenica dopo il sofferto successo sule il contemporaneo pari della ... sacrificato dalla 'Vecchia Signora' dopo il ritorno di Allegri a, con l'allenatore livornese ... Da Torino a Venezia per sensibilizzare su tumori al pancreas - Piemonte Il Venezia si gioca domani alle 18 una buona fetta di salvezza ... Personalmente mi ha colpito la risposta di quelli che non hanno giocato a Torino. Il gruppo adesso è consapevole che in tre giorni ci ...Pedalare per 500 km, da Torino a Venezia, lungo la ciclovia Aida (Alta Italia da attraversare) per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica, sensibilizzare l'opinione pubblica e ...