Covid oggi Calabria, 1.594 contagi e 5 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.594 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 maggio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi individuati su 8.182 tamponi effettuati. I guariti sono +3.404. I decessi sono in totale da inizio pandemia 2.520. Il bollettino, inoltre, registra -1.815 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 257) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 15). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

