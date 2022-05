Concorsi FNOPI | 25 amministrativi | requisiti | domanda e prove

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2022 sono stati pubblicati i due bandi dei(Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) per la copertura di un totale di 25 posti di personale amministrativo, suddiviso come segue: 11 posti di specialista amministrativo – contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 14 posti di collaboratore amministrativo – contabile, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo Nei prossimi paragrafi vediamo tutti irichiesti per partecipare al concorso, come inviare le candidature e led’esame previste dal bando.Per avere accesso alle procedure concorsuali indette dal ...