Concorsi Camera Deputati 2020, 50 Assistenti Parlamentari: rinvio diario prova orale (Di mercoledì 4 maggio 2022) ***aggiornamento del 04/05/2022: in Gazzetta Ufficiale n. 35 l’avviso del rinvio della pubblicazione del diario della prova orale. Le informazioni inerenti all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022. Leggi l’avviso **aggiornamento del 15/02/2022: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 13 del 15 febbraio 2022 si comunica che le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti alla pubblicazione del diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 4 maggio 2022) ***aggiornamento del 04/05/2022: in Gazzetta Ufficiale n. 35 l’avviso deldella pubblicazione deldella. Le informazioni inerenti all’elenco dei candidati ammessi allae aldella medesimasaranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022. Leggi l’avviso **aggiornamento del 15/02/2022: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 13 del 15 febbraio 2022 si comunica che le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi allae le informazioni inerenti alla pubblicazione deldella medesimadel concorso pubblico, per esami, a 50 posti di ...

ledicoladelsud : Si terrà a Bari, dal 6 al 7 maggio prossimi a Palazzo di giustizia di Bari, il Convegno sul tema “Le procedure al g… - BeatriceCurtaz : RT @ComitatoPa: Il DL approvato questa sera in materia di concorsi ci lascia perplessi. Valutazione di esperienze pregresse e impiego di 'e… - fraCap2020 : RT @ComitatoPa: Il DL approvato questa sera in materia di concorsi ci lascia perplessi. Valutazione di esperienze pregresse e impiego di 'e… - ElisabettaFrat4 : RT @ComitatoPa: Il DL approvato questa sera in materia di concorsi ci lascia perplessi. Valutazione di esperienze pregresse e impiego di 'e… - PaolaMaltese10 : RT @Frances48486531: Concorso ordinario scuola: i posti messi a bando non coprono il fabbisogno effettivo. Così abbiamo bambini senza inseg… -