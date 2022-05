Combinata nordica, le squadre italiane per il 2022-23. Poche novità, tutte nello staff tecnico (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono state ufficializzate le squadre italiane di Combinata nordica in vista della stagione 2022-23. La novità principale riguardano lo staff tecnico, in quanto in campo maschile è sparito il nome del tedesco Danny Winckelmann, che aveva ricoperto il ruolo di allenatore di salto negli ultimi anni. Il posto del teutonico verrà preso da Andrea Morassi, il quale abbandona quindi il settore del salto con gli sci per occuparsi della Combinata nordica. Complessivamente non si nota alcuna sorpresa. In tema di composizione delle squadre nazionali le scelte sono le più logiche in assoluto, essendo basate sui risultati. In realtà si tratta di meri “status”, i gruppi di lavoro de facto saranno i medesimi. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono state ufficializzate lediin vista della stagione-23. Laprincipale riguardano lo, in quanto in campo maschile è sparito il nome del tedesco Danny Winckelmann, che aveva ricoperto il ruolo di allenatore di salto negli ultimi anni. Il posto del teutonico verrà preso da Andrea Morassi, il quale abbandona quindi il settore del salto con gli sci per occuparsi della. Complessivamente non si nota alcuna sorpresa. In tema di composizione dellenazionali le scelte sono le più logiche in assoluto, essendo basate sui risultati. In realtà si tratta di meri “status”, i gruppi di lavoro de facto saranno i medesimi. ...

