Charlene di Monaco e Alberto ormai non hanno più niente da dirsi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Charlene e Alberto di Monaco ormai non hanno più niente da dirsi. Anche se non divorzieranno mai, il loro matrimonio ormai è solo di facciata. Entrambi stanno recitando il loro ruolo e mantenendo le formalità per il bene del Principato e dei loro figli, Jacques e Gabriella, che hanno avuto un anno difficile con la mamma malata e lontana. Charlene e Alberto di Monaco non si parlano più A sostenere questa tesi è Michael Begasse, esperto di teste coronate. Ma non è il solo a credere fortemente che ormai non c’è più nulla tra Charlene e Alberto di Monaco. Il colpo di grazia al loro matrimonio lo avrebbe dato la malattia ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022)dinonpiùda. Anche se non divorzieranno mai, il loro matrimonioè solo di facciata. Entrambi stanno recitando il loro ruolo e mantenendo le formalità per il bene del Principato e dei loro figli, Jacques e Gabriella, cheavuto un anno difficile con la mamma malata e lontana.dinon si parlano più A sostenere questa tesi è Michael Begasse, esperto di teste coronate. Ma non è il solo a credere fortemente chenon c’è più nulla tradi. Il colpo di grazia al loro matrimonio lo avrebbe dato la malattia ...

Advertising

PasqualeMarro : #CharlenediMonaco, la soluzione lascia sgomento Alberto - msbunibun : RT @itsbeetlesful: pensando a come la principessa Charlene qui avrebbe rinunciato letteralmente a tutto il Principato di Monaco per un uomo… - shbatrisya : RT @itsbeetlesful: pensando a come la principessa Charlene qui avrebbe rinunciato letteralmente a tutto il Principato di Monaco per un uomo… - LucianoQuaranta : RT @itsbeetlesful: pensando a come la principessa Charlene qui avrebbe rinunciato letteralmente a tutto il Principato di Monaco per un uomo… - infoitcultura : Charlene di Monaco si mostra finalmente in pubblico dopo la lunga malattia: 'È irriconoscibile', -