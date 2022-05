Calciomercato, il Paris-Saint Germain vuole un obiettivo della Juventus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il futuro di Paul Pogba sembra essere sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista francese quest’anno ha disputato una stagione piena di difficoltà ed il suo contratto con il Manchester United scadrà a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano francese Le Parisien, Pogba potrebbe lasciare i Red Devils a parametro zero e cercare una nuova squadra. Tra i club interessati al giocatore, c’è sicuramente il Paris-Saint Germain. Calciomercato Pogba PSG La squadra vincitrice della Ligue 1 2021/22 avrebbe già avviato i contatti con l’ex Juventus e sarebbe intenzionata a riportarlo in patria per la prossima stagione. Juri Modugno Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il futuro di Paul Pogba sembra essere sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista francese quest’anno ha disputato una stagione piena di difficoltà ed il suo contratto con il Manchester United scadrà a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano francese Leien, Pogba potrebbe lasciare i Red Devils a parametro zero e cercare una nuova squadra. Tra i club interessati al giocatore, c’è sicuramente ilPogba PSG La squadra vincitriceLigue 1 2021/22 avrebbe già avviato i contatti con l’exe sarebbe intenzionata a riportarlo in patria per la prossima stagione. Juri Modugno

