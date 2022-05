Bonus Trasporti pubblici: sconti sugli abbonamenti su meteo e autobus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bonus Trasporti. Come in parte annunciato già nell’ultima conferenza stampa del Governo, tramite le parole del ministro del lavoro Orlando, è in arrivo un Bonus per studenti e lavoratori che consentirà di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale con forti agevolazioni sul prezzo. Attraverso il cosiddetto decreto Aiuti ha così previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno sconto sugli abbonamenti di autobus, treni e metropolitane. Il decreto Aiuti e il sostegno alle famiglie Dunque, come accennato, il Consiglio dei Ministri ha varato definitivamente il decreto con il quale vengono presi in considerazione anche aiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina e della crisi energetica. L’obiettivo è abbastanza chiaro: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022). Come in parte annunciato già nell’ultima conferenza stampa del Governo, tramite le parole del ministro del lavoro Orlando, è in arrivo unper studenti e lavoratori che consentirà di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale con forti agevolazioni sul prezzo. Attraverso il cosiddetto decreto Aiuti ha così previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno scontodi, treni e metropolitane. Il decreto Aiuti e il sostegno alle famiglie Dunque, come accennato, il Consiglio dei Ministri ha varato definitivamente il decreto con il quale vengono presi in considerazione anche aiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina e della crisi energetica. L’obiettivo è abbastanza chiaro: ...

