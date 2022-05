Bollywood invade Netflix | Disney+ e Prime Video

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le stelle dinelle serie web e nelle piattaforme La Vanguardia, pagina 9, di Josep Lluìs Micò. Con la crescita delle piattaforme di streaming, le star del cinema sono sbarcate su questo nuovo mezzo. È successo in tutti i Paesi e il trasferimento è avvenuto in diversi profili: produttori, registi, sceneggiatori, musicisti… e, naturalmente, attrici e attori., la più grande industria del mondo, con più di mille film a stagione, non ha fatto eccezione. In effetti, la sua scala è così grande e il suo dinamismo così evidente che il suo star system si è addirittura spostato in webseries, cioè pezzi pensati principalmente per Internet. Gli analisti sostengono che, anche in questa trasformazione, le misure sociali imposte per contenere l’avanzata della pandemia di coronavirus hanno giocato un ruolo decisivo. Il consumo di audiovisivi è ...