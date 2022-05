“Biden può trasformare l’Ucraina in un conflitto globale” (Di mercoledì 4 maggio 2022) È una strategia molto pericolosa quella che stanno adottando gli Stati Uniti in Ucraina, che potrebbe addirittura portare a un’escalation e allargare così il conflitto oltre i confini del Paese ex-sovietico. A sostenerlo è una firma prestigiosa della rivista statunitense Foreign Policy, Michael Hirsh, in un articolo pubblicato nelle scorse ore che racconta i dubbi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 maggio 2022) È una strategia molto pericolosa quella che stanno adottando gli Stati Uniti in Ucraina, che potrebbe addirittura portare a un’escalation e allargare così iloltre i confini del Paese ex-sovietico. A sostenerlo è una firma prestigiosa della rivista statunitense Foreign Policy, Michael Hirsh, in un articolo pubblicato nelle scorse ore che racconta i dubbi InsideOver.

Il 14 missile della Nord Corea e i timori nucleari tra il 10 e il 20 maggio ... che è in visita a Roma e ha osservato: "È intollerabile, non si può permettere che Kim Jong - un ... Il presidente Biden è atteso a Seul il 20 maggio e l'attività rilevata dai satelliti intorno ai siti ... I 27 divisi sull'embargo al petrolio russo entro l'anno Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando alla Casa Bianca. 17:24 Mosca: ... 'La Bulgaria può tecnologicamente fare a meno del petrolio russo, ma ciò aumenterebbe notevolmente il ... Formiche.net ... che è in visita a Roma e ha osservato: "È intollerabile, non sipermettere che Kim Jong - un ... Il presidenteè atteso a Seul il 20 maggio e l'attività rilevata dai satelliti intorno ai siti ...Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joeparlando alla Casa Bianca. 17:24 Mosca: ... 'La Bulgariatecnologicamente fare a meno del petrolio russo, ma ciò aumenterebbe notevolmente il ... Così Biden può battere Putin (e Xi). Parla Kroenig