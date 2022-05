Bandiera della Croce Rossa Italiana a Comiso (Di mercoledì 4 maggio 2022) Comiso – Consegnata al sindaco, da parte del gruppo di volontari comisani della Croce Rossa Italiana, la Bandiera che sarà esposta fino all’8 maggio, per la settimana mondiale della Croce Rossa. “I volontari sono un vanto per la nostra comunità”. Dichiarazioni del sindaco. E’ stata consegnata mercoledì 4 maggio al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, la Bandiera della Croce Rossa Italiana che resterà esposta nella facciata principale del Municipio di Comiso, fino all’8 maggio. “Da oggi fino all’8 maggio, la Bandiera della Croce Rossa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Consegnata al sindaco, da parte del gruppo di volontari comisani, lache sarà esposta fino all’8 maggio, per la settimana mondiale. “I volontari sono un vanto per la nostra comunità”. Dichiarazioni del sindaco. E’ stata consegnata mercoledì 4 maggio al sindaco di, Maria Rita Schembari, lache resterà esposta nella facciata principale del Municipio di, fino all’8 maggio. “Da oggi fino all’8 maggio, la...

